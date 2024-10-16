В подмосковной Балашихе полностью потушен пожар в складском здании
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Сотрудники МЧС РФ по Московской области ликвидировали пожар в производственно-складском здании, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства в Подмосковье.
Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
С пламенем боролись более 60 человек личного состава, которые задействовали для ликвидации горения 18 единиц спецтехники.
Причина пожара не уточняется. Ее предстоит установить компетентным специалистам.
Ранее в Сети появилось видео с места пожара в Балашихе. На кадрах видно, что из окна горящего здания вырывались клубы дыма.