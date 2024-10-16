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Спасатели МЧС РФ локализовали пожар на складе в Балашихе

Пожар в здании в подмосковной Балашихе локализован. Для тушения возгорания были отправлены 60 пожарных МЧС РФ. На место также выехали 18 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ведомство также опубликовало видео тушения возгорания. На кадрах из окон строения идет небольшое количество белого дыма.

Пожар произошел на шоссе Энтузиастов, на территории производственно-складского помещения. Площадь возгорания составила 300 «квадратов». По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в подсобке производственного здания в Москве на площади в 20 кв. м начался пожар. Умер один человек.