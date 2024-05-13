В Подмосковье женщина чуть не умерла от застрявшего в горле шашлыка

Жительница Московской области едва не погибла, подавившись шашлыком. Врачи извлекли непрожеванный кусок мяса из пищевода в желудок и спасли женщину, сообщает NEWS.ru .

По словам заведующей хирургическим отделением № 3 Сергиево-Посадской больницы Светланы Александровой, если бы пища попала в трахею пострадавшей, то это могло бы привести к летальному исходу.

Медики оперативно оказали помощь пациентке, после чего она снова смогла самостоятельно есть и дышать. Россиянку отпустили домой в тот же день.

В связи с этим завотделением посоветовала людям тщательно пережевывать еду, а также откусывать только небольшие кусочки. В момент приема пищи также не следует вести разговоры.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Жаровская сообщила, что если мясо для шашлыка очень сильно обжарено, то из него выделяются различные токсичные вещества, в том числе канцерогены. При этом пережаренное мясо повышает риски кишечных заболеваний.