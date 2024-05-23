В Подмосковье завели дело на подростков, пытавших электрошокером голую школьницу

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сегодня в 13:29

Дело возбудили после нападения с электрошокером на школьницу в Красногорске

В Красногорске на двух подростков возбудили уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

21 мая подростки 15 и 16 лет находились в припаркованном автомобиле вместе с девочкой 2010 года рождения. Затем они несколько раз ударили школьницу электрошокером и надругались над ней.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье двое подростков посадили 13-летнюю школьницу в машину «Жигули», затем насильно раздели девочку и били ее электрошокером. На помощь пострадавшей пришла ее мама.