В Красногорске подростки посадили девочку в авто, раздели ее и били током

Двое подростков посадили 13-летнюю школьницу в машину «Жигули», затем насильно раздели девочку и били ее электрошокером, инцидент произошел в Красногорске, сообщает РЕН ТВ .

Подростки 15 и 16 лет совершили над семиклассницей действия сексуального характера.

На помощь девочке пришла ее мама. Женщина в поисках дочери заглянула в автомобиль и силой вытащила ее оттуда. Также мама пострадавшей начала вызывать на полицию, но злоумышленники сели в авто и уехали в неизвестном направлении.

Позднее подростков задержали сотрудники правоохранительных органов.