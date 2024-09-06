В Подмосковье задержали мужчину с полным рюкзаком наркотиков

В прошлом судимого 39-летнего жителя Подольска поймали на улице Пионерской с набитым наркотиками рюкзаком, злоумышленника задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Подольску, сообщила пресс-служба МВД России .

При личном досмотре у мужчины нашли шесть полимерных пакетов и 82 свертка, которые скреплены между собой были изолентой. Результаты экспертизы показали, что в рюкзаке у задержанного было около четырех килограммов психостимулятора и более двух килограммов эфедрона.

Предварительно установлено, что житель Подольска купил сильнодействующие запрещенные вещества бесконтактным способом и должен был сначала расфасовать наркотики, затем распространить по Подмосковью через тайники-закладки.

В настоящее время злоумышленник арестован. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.