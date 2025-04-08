В Подмосковье возбудили дело после гибели ребенка под электроплитой Происшествия 08 апреля 2025 18:18 Фото - © Фотобанк Лори

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка 2023 года рождения под электроплитой в Щелкове, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.