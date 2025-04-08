В Подмосковье возбудили дело после гибели ребенка под электроплитой

Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка 2023 года рождения под электроплитой в Щелкове, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Электрическая плита раздавила годовалого ребенка семьи мигрантов из Таджикистана. Растерянная мать не смогла вызвать скорую помощь из-за незнания русского языка.

По данным следствия, трагедия произошла 7 апреля вечером. По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи и криминалисты осмотрели место инцидента, изъяли электроплиту. Также по делу назначена медицинская судебная экспертиза.