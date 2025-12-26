В Подмосковье спасают брошенного львенка с переломами лап

В подмосковном парке-приюте «Земля прайда» появился новый подопечный — маленький львенок, получивший травмы. От хищника отказались его бывшие хозяева, и теперь его дальнейшая жизнь зависит от результатов комплексного обследования. Ветеринары выявили у животного переломы конечностей и другие проблемы со здоровьем, сообщает «Царьград» .

По словам представителей приюта, подобные случаи, к сожалению, не редкость. Сотрудники отмечают, что биография этого львенка довольно типична. Он переходил от одних владельцев к другим, пока в нем попросту не разочаровались.

Последние опекуны самостоятельно обратились к приюту в поисках постоянного дома для животного. В ходе осмотра у львенка были обнаружены сломанные лапы, нарушения в работе пищеварительной системы и отклонения в анализах крови. Несмотря на слабость и болезненные ощущения, он проявляет дружелюбие к людям и с их помощью пытается двигаться. Точное заключение о его состоянии и перспективах будет вынесено после завершения всех необходимых исследований.

Ранее сообщалось об обнаружении в московской квартире львенка азиатского происхождения, содержавшегося незаконно. Благодаря взаимодействию с Росприроднадзором, его удалось передать в специализированное учреждение. Детенышу, относящемуся к исчезающему виду, оказана ветеринарная помощь и обеспечены комфортные условия проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

