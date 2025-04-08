В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемого в краже обуви из магазина

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя, который украл из магазина обувь. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Следуя по маршруту патрулирования, правоохранители получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете, расположенном в крупном торговом комплексе.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что неизвестный мужчина выбрал подходящую ему пару кроссовок и, не обращая внимания на персонал магазина, направился с неоплаченной коробкой к выходу, конечно же, минуя кассовый узел.

Однако далеко уйти не вышло — на выходе злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.