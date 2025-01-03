сегодня в 11:27

В Подмосковье работники почты нашли взрывчатку в посылке

Работников почтового пункта «Внуково-2» эвакуировали в Подмосковье. В посылке обнаружили странный предмет, который похож на самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Mash .

Взрывная бандероль приехала во «Внуково-2» из Новосибирска. Объект просканировали с помощью рентгена. Предположительно, в нем находились гвозди и провода.

В почтовый пункт вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они проверили предполагаемое СВУ и подтвердили, что в нем действительно есть тротил.

Сотрудников почты экстренно эвакуировали из здания. Взрывчатку обезвреживают.

Ранее поезд с взрывным устройством приехал в Ярославль из Подмосковья.