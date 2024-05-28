В Подмосковье пострадавший от взрыва обломков БпЛА готовится к операции на плече

Пострадавший от взрыва обломков БпЛА в Балашихе чувствует себя нормально

В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи в результате взрыва обломков дрона ВСУ пострадал 37-летний Бахредин Кодиров, которому повредило лицо и плечо, сообщает «МК» .

По словам травмированного мужчины, он так и не понял, что именно в него прилетело — камни или осколки, но к медикам за помощью обратился, когда добежал до дома.

В момент взрыва Кодиров гулял на детской площадке с детьми. После первого взрыва они побежали домой. Осколками от второго взрыва его и задело.

«Я сразу стал звать на помощь, чтобы вызвали скорую, но из тех, кто был рядом, никто не среагировал. Поэтому мы побежали домой, и я оттуда уже позвонил медикам», — рассказал пострадавший.

Рану на лице ему уже зашили, а на плече предстоит провести небольшую операцию. Со слов травмированного, он чувствует себя нормально.

Ранее в Балашихе рухнул украинский беспилотник. В результате падения и взрыва дрона, повреждения получил дом известного ученого-психолога, профессора Андрея Копьев.