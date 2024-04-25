В Подмосковье поймали нижегородца, решившего сбыть большую партию кокаина

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Житель Нижнего Новгорода попался полиции с 1 кг кокаина в Люберцах

Стражи порядка остановили 37-летнего жителя Нижнего Новгорода на улице 8-го Марта в подмосковных Люберцах. При обыске машины обнаружено более 1 кг кокаина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители разработали план задержания подозреваемого в распространении большой партии наркотиков. Благодаря слаженным действиям стражей порядка злоумышленника удалось поймать.

«В ходе досмотра в багажнике машины обнаружены сверток с порошкообразным веществом и складная лопата. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа», — добавила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятый порошок — это кокаин. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу.

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