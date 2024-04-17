Мигранта-наркоторговца поймали в Петербурге совместно с Интерполом
В Петербурге задержан мигрант, разыскиваемый по всему миру за сбыт наркотиков
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В Санкт-Петербурге задержан 37-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина находился в международном розыске по «наркотической» статье, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Участие в задержании беглеца принимали сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области и представители Интерпола. Мужчину поймали у дома на Кондратьевском проспекте.
В родной стране фигурант разыскивается за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.
После поимки иностранца привезли в полицейский отдел, чтобы вскоре передать инициатору розыска.