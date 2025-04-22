В Подмосковье похитили, изрезали и жестко изнасиловали пса джек-рассела
В поселке Томилино Московской области неизвестные похитили собаку породы джек-рассел-терьер и надругались на ней. Позже пса по кличке Джек нашли изрезанным и, по предположению врачей, изнасилованным, сообщает Baza.
Хозяйка животного потеряла его 19 апреля. К вечеру с владелицей связалась девушка, которая сказала, что Джек якобы забежал к ней в квартиру.
Найденный пес оказался сильно искалеченным. После воссоединения хозяйка отвезла джек-рассела к ветеринарам, которые диагностировали у него порезы, разрывы тканей и повреждение прямой кишки.
В выписке из амбулаторной карты говорится, что Джеку проводили срочную операцию для восстановления анального отверстия. Медики подозревают, что похищенного питомца могли изнасиловать.
Сейчас джек-рассел вернулся домой и восстанавливает здоровье. Теперь жители Томилино требуют как можно быстрее найти живодеров, надругавшихся над псом.