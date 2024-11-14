В Подмосковье подростки устроили массовую драку

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Подростки устроили массовую драку у школы в Балашихе

Десятки подростков устроили массовую драку у школы в Балашихе Московской области, сообщает Telegram-канад Shot.

По данным канала, происшествие произошло на школьном двору учебного заведения на Горенском бульваре.

Толпы сначала устроили словесную перепалку, а потом пошли в ход кулаки.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Ранее мигранты устроили массовую драку в поселке Тельмана Раменского городского округа.