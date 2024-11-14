В Подмосковье подростки устроили массовую драку
Подростки устроили массовую драку у школы в Балашихе
Десятки подростков устроили массовую драку у школы в Балашихе Московской области, сообщает Telegram-канад Shot.
По данным канала, происшествие произошло на школьном двору учебного заведения на Горенском бульваре.
Толпы сначала устроили словесную перепалку, а потом пошли в ход кулаки.
Официальной информации об инциденте пока нет.
Ранее мигранты устроили массовую драку в поселке Тельмана Раменского городского округа.