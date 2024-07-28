В Подмосковье подростки на камеру избивали сверстников. Ими заинтересовался СК

В Подмосковье возбудили дело по факту нападения подростков на сверстников

Следственный комитет России взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье о хулиганстве по факту нападения подростков на сверстников под прицелами камер, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что несовершеннолетние в Мытищах самостоятельно снимают на видео хулиганские действия в отношении других детей, затем публикуют ролики в Сети. Несколько таких кадров появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Руководитель СКР Александр Бастрыкин получил исполняющему обязанности ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву лично доложить о ходе расследования дела, возбужденного по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Предварительно установлено, что подростки не только оскорбляли сверстников, но и избивали их, а также издевались иными способами. Все обстоятельства случившегося выясняются.