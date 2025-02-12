В Подмосковье не дали ввезти зараженную клубнику из Египта

На фитосанитарном контрольном посту на терминале ООО «Домодедово Карго» пресекли ввоз в Подмосковье зараженной клубники из Египта, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

6 февраля сотрудники Россельхознадзора провели контроль двух партий свежей клубники — это 3,6 тонны. В результате был выявлен карантинный для РФ объект — Западный цветочный трипс. Это подтвердила и лабораторная экспертиза.

Трипс можно распознать по светлым пятнам и полосам с четкими краями, а также по экскрементам в виде очень мелких темных точек. Зараженные овощи и фрукты замедляются в развитии из-за того, что не получают должного количества питательных веществ. В итоге растение погибает, снижается урожайность.

Владельцу груза из Египта выдали уведомление о принятии мер в отношении зараженной клубники. В этом случае нужно руководствоваться фитосанитарным законодательством России.