В Подмосковье нашли труп 11-летнего ребенка

В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья погиб 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок мог совершить самоубийство, сообщает сайт MK.Ru .

Тело погибшего нашли 26 января. В воскресный день родители находились на работе, и мать не могла связаться с сыном. Он был дома один.

Вечером женщина попросила сестру навестить ребенка. В квартире тетя обнаружила бездыханное тело племянника.

Судя по характеру травм, школьник мог совершить суицид. Причины и обстоятельства его гибели выясняются.

Правоохранители контролируют ситуацию, ведется расследование.

20 января в Московском регионе произошло три подростковых самоубийства за сутки. Погибшие — 13-летний ребенок и двое парней 17 лет.