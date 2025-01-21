Трое подростков покончили с собой за сутки в Московском регионе

Трое подростков совершили суицид в Московском регионе за одни сутки. Это произошло 20 января, сообщает «МК: срочные новости» .

Первый случай суицида несовершеннолетнего случился в Мытищах. Там на чердаке многоэтажного дома нашли труп 17-летнего парня, который, по предварительным данным, покончил с собой.

По словам родителей молодого человека, он никогда не высказывал фатальных мыслей. На место происшествия были вызваны следователи.

Еще один 17-летний юноша свел счеты с жизнью в поселке Некрасовский. Третий ребенок, 13-летний мальчик, совершил суицид в Дмитрове.

Ранее коуч по снятию стресса покончила с собой из-за тревожности в Москве. Она состояла на учете в психдиспансере.