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В Подмосковье на ж/д путях погибли порядка 80 человек с января

С начала года на железнодорожных путях в Подмосковье погибли 79 человек. Все смертельные случаи произошли из-за несоблюдения правил безопасности на объектах ж/д инфраструктуры, сообщается на сайте администрации горокруга Домодедово.

Жителям Подмосковья необходимо помнить правила и беречь себя. Нужно быть внимательными и аккуратными, осуществляя переход через ж/д пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.