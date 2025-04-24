В Подмосковье на теплоходе произошло самоубийство
Мужчина покончил с собой на теплоходе в Подмосковье
В среду на теплоходе, пришвартованном на Пестовском водохранилище в Подмосковье, произошло самоубийство. Об этом сообщает MK.Ru.
По данным издания, трагедия произошла около 15:00 у базы отдыха «Хвойный бор» в Пушкинском городском округе.
В подсобном помещении был найден мертвый 40-летний рабочий из Рыбинска. По характеру полученных травм следователи предполагают, что это было самоубийство.
В настоящее время устанавливаются причины его поступка.