В Подмосковье на теплоходе произошло самоубийство

Мужчина покончил с собой на теплоходе в Подмосковье

В среду на теплоходе, пришвартованном на Пестовском водохранилище в Подмосковье, произошло самоубийство. Об этом сообщает MK.Ru .

По данным издания, трагедия произошла около 15:00 у базы отдыха «Хвойный бор» в Пушкинском городском округе.

В подсобном помещении был найден мертвый 40-летний рабочий из Рыбинска. По характеру полученных травм следователи предполагают, что это было самоубийство.

В настоящее время устанавливаются причины его поступка.