сегодня в 18:51

В Подмосковье мужчины инсценировали ДТП, чтобы украсть 30 тыс рублей

Жители Московского региона в составе организованной группы с помощью инсценировки ДТП под предлогом его урегулирования похитили у потерпевшего 30 тыс. рублей. Их задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.