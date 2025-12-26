В Подмосковье мужчины инсценировали ДТП, чтобы украсть 30 тыс рублей
Фото - © скриншот/Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Жители Московского региона в составе организованной группы с помощью инсценировки ДТП под предлогом его урегулирования похитили у потерпевшего 30 тыс. рублей. Их задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Преступление, предположительно, было совершено в ноябре. Фигурантов задержали 23 декабря.
Расследуется уголовное дело из-за инсценировки ДТП с целью хищения денежных средств по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
Трем фигурантам предъявили обвинение. Их заключили под стражу.
