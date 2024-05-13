В Подмосковье мужчина вырубил официанта ударом в лицо из-за супа

В щелковском Монино в баре «Ильф и Петров» взбесившийся из-за уточняющего вопроса про суп мужчина ударил официанта в лицо, после чего у 25-летнего сотрудника заведения случился припадок, пишет Telegram-канал SHOT .

Трое приятелей выпивали в баре, затем решили съесть суп. Они позвали официанта, а когда он спросил, какой именно суп хотят мужчины, посетители взбесились. Они попытались вытащить сотрудника заведения за волосы на улицу, но ему удалось вырваться, правда не надолго.

Через некоторое время один из агрессивных мужчин вернулся в бар и ударом в лицо вырубил официанта, который принимал заказ у других гостей заведения. Момент нападения попал на видео. У парня случился припадок, на помощь к нему прибежала мать, которой тоже работает в «Ильф и Петров».

В обстоятельствах произошедшего теперь разбирается полиция. Злоумышленника задержали и допрашивают, а официанта увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Ранее в Дагестане в одном из кафе пострадал посетитель. Ему прострелили ногу в заведении.