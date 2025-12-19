сегодня в 18:28

В Подмосковье пьяный бесправник сбил полицейского и спровоцировал стрельбу

В Московской области задержали водителя, совершившего наезд на сотрудника Госавтоинспекции на трассе А-107. Происшествие случилось утром 19 декабря, когда мужчина проигнорировал законное требование об остановке транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в личном Telegram-канале .

После того, как правонарушитель не заглушил мотор и сбил полицейского, он попытался скрыться. Началась погоня, во время которой злоумышленник создавал многочисленные угрозы безопасности дорожного движения.

Правоохранителям пришлось начать стрельбу, чтобы остановить лихача. После серии выстрелов по колесам машина была заблокирована, а водитель задержан.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находится в состоянии опьянения. Также оказалось, что ранее он уже был лишен водительских прав.

«Решается вопрос о его привлечении к административной и уголовной ответственности», — проинформировала Волк.

Сотруднику полиции, получившему травмы в результате наезда, оказывается необходимая медицинская помощь.

0:46 Видео - © Телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

