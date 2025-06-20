сегодня в 17:55

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию при содействии Росгвардии

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции задержали двоих жителей округа Пушкинский по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной Росгвардии.

Установлено, что мужчины в деревне Маньково в арендованном доме организовали лабораторию по производству наркотических средств. При производстве обыска обнаружены и изъяты защитные комбинезоны, респираторы, электронные весы, стеклянные колбы, пакеты, упаковочный материал и пластиковые канистры с веществом.

Согласно справке об исследовании, их содержимое является мефедроном массой более 9 кг.

В результате проведенных мероприятий сотрудники спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемых и доставили в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.