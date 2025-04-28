В Подмосковье квадроциклисты выстрелили женщине в лоб

Около подмосковного Серпухова двое мужчин на квадроцикле поспорили с женщиной и выстрелили ей в голову из травматики. Женщину госпитализировали с тяжелейшей травмой головы, сообщает «112» .

Происшествие случилось 27 апреля в окрестностях деревни Гавшино.

Находясь в лесу, 53-летняя женщина заметила двух мужчин на квадроциклах. Дама поругала водителей за то, что они ломали ветки у деревьев. По итогам словесной перепалки гонщики достали травматический пистолет и выстрелили в голову оппонентки. Пуля попала женщине прямо в лоб.

На место пальбы приехали сотрудники скорой помощи, которым пострадавшая все рассказала. Ее госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранением лобной области.

Прочие подробности случившегося выясняются.