В Подмосковье ищут «Ивантеевского маньяка» после нападения на 19-летнюю девушку

В Московской области разыскивают мужчину, который 17 апреля в подъезде разбил об голову девушки бутылку и избил ее кулаками, сообщает Telegram-канал Mash .

Действия «Ивантеевского маньяка» зафиксировали камеры наружного наблюдения как в подъезде, так и возле него. На кадрах видно, как потерпевшая заходит в подъезд вместе с собакой, а следом за ней идет подозреваемый и сразу нападает на нее.

Через какое-то время злоумышленник сбежал. Девушка собрала осколки бутылки, вместе с матерью сняла побои и передала все материалы полиции. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются стражи порядка.

Ранее сообщалось, что в Туле задержали «Мясновского маньяка». Жертвами злоумышленника стали три женщины.