В Подмосковье глава строительной компании получил 3,5 года тюрьмы за взятку
Фото - © Медиасток.рф
В подмосковном Солнечногорске на 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима за попытку дать взятку осудили бывшего генерального директора строительной компании, сообщает «Царьград».
По данным следствия, в 2020 году мужчина заключил с заместителем главы администрации городского округа контракт на ремонт памятников Великой Отечественной войны на 21 миллион рублей, но его компания не выполнила работы.
Тогда фигурант предложил чиновнику взятку: за это он должен был подписать акты о приемке работ. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее в Удмуртии задержали заместителя министра здравоохранения республики за получение взятки в особо крупном размере. До этого она работала главным врачом городской клинической больницы и получила 1,3 миллиона рублей от сотрудника организации по оказанию ритуальных услуг.