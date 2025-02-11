В Подмосковье глава строительной компании получил 3,5 года тюрьмы за взятку

В подмосковном Солнечногорске на 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима за попытку дать взятку осудили бывшего генерального директора строительной компании, сообщает «Царьград» .

По данным следствия, в 2020 году мужчина заключил с заместителем главы администрации городского округа контракт на ремонт памятников Великой Отечественной войны на 21 миллион рублей, но его компания не выполнила работы.

Тогда фигурант предложил чиновнику взятку: за это он должен был подписать акты о приемке работ. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Удмуртии задержали заместителя министра здравоохранения республики за получение взятки в особо крупном размере. До этого она работала главным врачом городской клинической больницы и получила 1,3 миллиона рублей от сотрудника организации по оказанию ритуальных услуг.