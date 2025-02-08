Задержана замминистра здравоохранения Удмуртии за получение крупной взятки

Сотрудники СК в Удмуртии по материалам регионального УФСБ открыли уголовное дело на заместителя министра здравоохранения республики за получение взятки в особо крупном размере. Фигурантку и ее знакомую-посредницу задержали, сообщает пресс-служба Следкома по региону .

Обвиняемая ранее была главврачом городской клинической больницы №2. Как считает следствие, в период с 2021 по 2024 год она частями через посредника получила взятку в сумме 1,3 млн рублей. Деньги передавал сотрудник организации, которая оказывала ритуальные услуги.

Взятку давали за то, чтобы женщина помогала заключать соглашения на перевозку трупов скончавшихся из больницы, передавала информацию об умерших гражданах, помогала заключать с их родственниками договоры на организацию похорон.

Силовики задержали не только замминистра здравоохранения Удмуртии, но и ее подельницу — знакомую обвиняемой. В отношении нее открыто уголовное дело за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Документы направлены в суд с целью избрания меры пресечения.

Ранее бывшего главу «Фонбета» Сергея Анохина задержали во время попытки дать взятку в размере 60 млн рублей работнику спецслужб. Он должен был сокрыть результаты расследования по делу на предыдущем месте работы, которые были связаны с хищением денег.