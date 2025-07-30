В Подмосковье двое подростков устроили стрельбу с балкона из пневматики
В жилом комплексе «Горки Парк» в деревне Коробово (Ленинский городской округ) двое подростков устроили стрельбу с балкона из пневматики, сообщает «МК: срочные новости».
В результате стрельбы пострадал 12-летний мальчик.
Сотрудники полиции задержали стрелков. Одному из них 17 лет, а другому — 18. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Ранее вооружённый мужчина открыл огонь в небоскрёбе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL).