В Подмосковье двое подростков устроили стрельбу с балкона из пневматики Происшествия 30 июля 2025 22:52

В жилом комплексе «Горки Парк» в деревне Коробово (Ленинский городской округ) двое подростков устроили стрельбу с балкона из пневматики, сообщает «МК: срочные новости».

В результате стрельбы пострадал 12-летний мальчик. Сотрудники полиции задержали стрелков. Одному из них 17 лет, а другому — 18. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Ранее вооружённый мужчина открыл огонь в небоскрёбе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL).