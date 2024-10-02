В Подмосковье двое мужчин чуть не разбились на самодельном «паралете»

В Подмосковье двое мужчин едва не разбились во время полета на самодельном «паралете». При этом пассажира в ближайшее время ждет депортация из России, сообщает Baza .

Москвич Владимир Л. давно увлекается авиастроением. Некоторое время назад 73-летний мужчина сконструировал себе «паралет», который представляет из себя аппарат в виде парашюта и самодельного мотора.

Обычно Владимир катался один, однако 22 сентября уговорил на авиапрогулку 44-летнего Нурмырата Эййембердиева, который помогал ему по дачному участку. Перед полетом пенсионер связался с диспетчером аэропорта Домодедово и получил разрешение на вылет, который был рассчитан на 2 часа.

Однако в какой-то момент погода резко ухудшилась и Владимир принял решение вернуться. Из-за плохой видимости пилот потерял ориентиры. При снижении пенсионер увидел взлетно-посадочную полосу аэропорта «Жуковский».

Мужчина связался с диспетчером, однако ему ответили, что это не их юрисдикция. В связи с малым количеством топлива Владимир принял решение о посадке на рулевую полосу, которая прошла успешно.

На место посадки прибыли сотрудники полиции, которые опросили Владимира и пассажира, а также конфисковали «паралет» на время проверки. В отношении пенсионера составлен административный протокол по 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

У Нурмырата Эййембердиева не оказалось регистрации в России, поэтому в ближайшее время мужчине грозит выдворение из страны.

Ранее стало известно, что вблизи подмосковного города Руза потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», который является единственным в своем роде. В результате происшествия погибли два пилота.