В Подмосковье арестовали четырех фигурантов уголовного дела о продаже ребенка

В Щелково арестовали четырех фигурантов уголовного дела о продаже ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Отмечается, что 30-летняя мать ребенка, сотрудница частной медицинской клиники и супруги обвиняются в попытку провести сделку по продаже ребенка с использованием поддельных документов.

Суд отправил обвиняемых под стражу до 26 апреля 2025 года.

Прокуратура проводит проверку частной клиники.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на востоке Москвы проходила ужасная сделка — 20-летняя девушка попыталась продать свою новорожденную дочь.