В Подмосковье 9-месячный малыш съел сигарету и чуть не умер

В Подмосковье девятимесячный малыш отравился, съев отцовскую сигарету. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел накануне в городском округе Люберцы. Молодой отец вернулся домой с работы и оставил на низком столике ключи от дома и пачку сигарет. В этот момент по квартире в ходунках бегал его сын, который взял из пачки сигарету и начал ее жевать.

Родители заметили случившееся, когда мальчик уже доедал сигарету, и вызвали скорую помощь. Мать мужчины посоветовала напоить ребенка водой, в которой растворили щепотку соды. Пострадавшего вырвало 4 раза и его самочувствие улучшилось.

Прибывшие на место медики осмотрели мальчика, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее дети отравились парами хлора в бассейне развлекательного комплекса в подмосковном Егорьевске. По факту произошедшего началась проверка.