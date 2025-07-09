В Подмосковье 17-летний подросток погиб при падении с дерева

17-летний футболист погиб в Щелковском районе Московской области в результате несчастного случая: молодой человек неудачно упал с дерева, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в группе его футбольной команды в соцсетях, трагедия произошла в селе Душоново. Подробности уточняются.

Погибший занимался мини-футболом: он провел несколько матчей на поле и играл за вратаря. На место происшествия прибыли специалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на пляже Мысово в подмосковном Долгопрудном удалось спасти отдыхающих на сапборде. Четверо молодых людей стояли на нем без спасательных жилетов. Такое количество людей категорически запрещено. На нарушителей обратил внимание спасатель пляжа Николай Зайцев. Сначала он сделал замечание троим молодым людям, а затем увидел, что их стало еще больше.