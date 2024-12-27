В подконтрольном ВСУ Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв

Происшествия

В ночь на 27 декабря в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Запорожье», — сообщил он.

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушна, пишет РИА Новости.

Ранее российские войска практически взяли в кольцо село Макаровка в ДНР и «опасно приблизились» к трассе, ведущей из Запорожья в Зеленовку.