В подконтрольном ВСУ Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв
В ночь на 27 декабря в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
«Взрыв в Запорожье», — сообщил он.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушна, пишет РИА Новости.
Ранее российские войска практически взяли в кольцо село Макаровка в ДНР и «опасно приблизились» к трассе, ведущей из Запорожья в Зеленовку.