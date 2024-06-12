В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждена инфраструктура

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Глава областной военной администрации Александр Прокудин (назначенной Киевом) не уточнил, какие именно объекты повреждены, а также где они находятся.

Херсонская область — субъект РФ, вошедший в состав страны осенью 2022 года. Часть его территории находится под контролем ВСУ. Россия контролирует 75% области.

Ранее СМИ писали, что промышленный объект загорелся в Киевской области после взрывов, которые были слышны прошлой ночью.