В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждена инфраструктура
Ряд объектов критической инфраструктуры поврежден на украинской территории Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Глава областной военной администрации Александр Прокудин (назначенной Киевом) не уточнил, какие именно объекты повреждены, а также где они находятся.
Херсонская область — субъект РФ, вошедший в состав страны осенью 2022 года. Часть его территории находится под контролем ВСУ. Россия контролирует 75% области.
Ранее СМИ писали, что промышленный объект загорелся в Киевской области после взрывов, которые были слышны прошлой ночью.