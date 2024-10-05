В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы

Серия взрывов раздалась в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале .

«Взрывы в Запорожской области», — сообщил он.

По его словам, повторные взрывы прогремели в регионе.

Ранее взрывы в хозяйственной постройке произошли в результате падения БПЛА в Курчатове Курской области. При этом постройка не имела отношения к Курской атомной электростанции.