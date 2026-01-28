В пятизвездочном отеле в Куршавеле вспыхнул пожар
В пятизвездочном отеле Grandes Alpes на французском горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, сообщает РИА Новости.
В ликвидации пожара задействованы 60 пожарных и 50 единиц техники. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы.
«Эвакуация прошла спокойна, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры в соцсети X.
Причина пожара не уточняется. Информации о пострадавших не поступало.
