сегодня в 04:37

В пятизвездочном отеле в Куршавеле вспыхнул пожар

В пятизвездочном отеле Grandes Alpes на французском горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, сообщает РИА Новости .

В ликвидации пожара задействованы 60 пожарных и 50 единиц техники. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы.

«Эвакуация прошла спокойна, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры в соцсети X.

Причина пожара не уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

