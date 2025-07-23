В Петербурге задержан курьер мошенников, которые обманули пенсионерку на 9,3 млн

В Кировском районе города сотрудники правоохранительных органов задержали курьера, причастного к деятельности телефонных мошенников, похитивших у пожилой жительницы Санкт-Петербурга 9,3 миллиона рублей, сообщает «Бриф24» .

Заявление от пенсионерки поступило в полицию 22 июля, о чем проинформировали в ГУ МВД России по Северной столице.

По словам потерпевшей, с апреля по июль ей звонили неизвестные, представляясь работниками спецслужб. Они убедили женщину в необходимости «задекларировать» ее сбережения и защититься от якобы мошеннических операций.

Доверившись злоумышленникам, пенсионерка с помощью курьера передала значительную сумму денег несколькими долями. На основании заявления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено местонахождение курьера, которым оказался 24-летний безработный петербуржец, и произведено его задержание. В настоящее время полиция занимается выявлением других эпизодов преступной деятельности задержанного.