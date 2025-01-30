В Петербурге задержали замглавы УФАС по делу о превышении полномочий

Заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Екатерину Даниловскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Даниловская помогала бизнесменам выигрывать тендеры, которые проводил Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

Ранее в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу сообщили ТАСС, что правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия.

По данным Telegram-канала «78», речь может идти о закупках в детские сады и школы.

Ранее в Москве был задержан экс-глава «Фонбета» и бывший футбольный функционер Сергей Анохин, он подозревается в попытке подкупа представителя правоохранительных органов.