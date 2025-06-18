В Петербурге задержали грабителей, ранивших продавца ножом

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В полицию Центрального района 17 июня обратилась 41-летняя заведующая магазином на Кременчугской улице и сообщила о нападении с применением ножа. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила газета «Петербургский дневник».

Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, двое неизвестных, пытавшихся похитить товар, при задержании ранили продавца и скрылись. Мужчину доставили в больницу.

Примерно через час возле дома 44 на 5-й Советской улице оперативники уголовного розыска вместе с патрулём вневедомственной охраны задержали двух подозреваемых — 32-летнего и 36-летнего жителей Колпино. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за разбой и кражи.

Задержанных доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Гаване кубинцы избили и ограбили двух российских девушек.