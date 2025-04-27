Кубинцы избили и ограбили двух российских девушек в Гаване

В столице Кубы участились случаи нападения на туристов. Недавно пострадали две россиянки, на которых напали и отобрали сумку с деньгами и документами, сообщает SHOT .

По словам Ольги, они с подругой отправились в отпуск на Кубу на 12 дней, выбрав отель в Варадеро за 360 тыс. рублей. Затем посетили Гавану, оплатив двухдневную экскурсию с проживанием, гидом и трансфером (250 долларов с человека). Гид заверил их в безопасности прогулок днем и вечером.

После экскурсии Ольга и подруга вечером гуляли по городу. К ним подошли двое незнакомцев в очках, вырвали сумки и убежали, несмотря на попытки девушек отбиться, защищая вещи. При этом никто не обратил внимания на крики о помощи.

Сотрудники отеля не помогли россиянкам обработать раны, полученные в ходе потасовки с кубинскими грабителями. Также Ольге пришлось за свой счет оформлять документы для выезда из страны. Россиянка рада, что выжила, и советует туристам быть осторожными: пользоваться такси, брать минимум ценных вещей и свести до минимума общение с местными.