В Петербурге водитель украл 65 млн рублей у начальника

Петербургские полицейские провели задержание водителя, который украл у 46-летнего начальника 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 февраля в 01:20 в полицию обратился мужчина. Он указал, что вечером 27 февраля из его машины BMW на подземной стоянке на набережной Смольного украли сумку с деньгами. Там было 65 млн рублей.

Полицейские осмотрели машину. Они увидели, что замки никто не вскрывал. Дополнительный комплект ключей был только у водителя пострадавшего.

Мужчину задержали, деньги изъяли. Против водителя открыли уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Ранее белгородский таксист украл у слепого пассажира 500 тыс. рублей.