Белгородский таксист украл у слепого пассажира 500 тыс руб

Белгородский таксист, воспользовавшись доверчивостью слепого пассажира, похитил с его счета почти 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

По данным следствия, 36-летний житель села Стрелецкое, завершив поездку на такси, доверил свой телефон с приложением банка 43-летнему водителю, чтобы тот помог ему оплатить услугу. Таксист увидел на счету мужчины крупную сумму денег.

Водитель перевел себе со счета потерпевшего 200 тыс. рублей. Затем он сказал пассажиру, что готов помогать ему при необходимости, и добавил свой номер в его телефонную книгу.

В тот же день незрячий мужчина позвонил таксисту с просьбой помочь с покупками. Злоумышленник и в этот раз перевел со счета потерпевшего деньги, но уже 286 тыс. рублей.

Пропажу позднее обнаружила подруга жителя села Стрелецкое, которая увидела в его телефоне уведомления от банка о переводе средств. В результате в отношении таксиста было возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Таксист уже вернул потерпевшему 80 тыс. рублей.

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