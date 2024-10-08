В Петербурге в результате аварии погибли два человека

На перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы в Петербурге произошло ДТП, в результате которого погибло два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и региону.

По предварительной информации, 30-летний водитель такси Volkswagen при совершении разворота и последующим движением задним ходом, врезался в BMW, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения был задет Nissan Note.

В результате аварии водитель Volkswagen скончался на месте от полученных травм, а его пассажирка умерла по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что супруга водителя самосвала, который в Серпухове устроил массовую аварию, заявила, что ее 45-летний муж неоднократно просил работодателя проверить состояние транспортного средства.