В Петербурге умер молодой тигр Зевс

Ленинградский зоопарк прощается с трехлетним тигром Зевсом, который скончался из-за сердечной недостаточности. Хищник жил в Санкт-Петербурге после того, как его забрали в Мариуполе, пишет газета «Петербургский дневник» .

Предварительно известно, что острую сердечную недостаточность у молодого тигра вызвала вирусная инфекция. Ветеринары несколько дней пытались спасти Зевса, но оказались бессильны. Любимец тысяч посетителей зоопарка скончался.

Тигр Зевс родился в Мариуполе в 2022 году и был выкормлен овчаркой. Мать-тигрица отказалась от родившихся котят из-за стресса, который испытывала на фоне артобстрелов города со стороны ВСУ.

В Петербург Зевса привезли в 2023 году. Уже тогда у него наблюдались проблемы со здоровьем. Питомца долго держали на карантине, заботились и лечили, но сложные заболевания все равно отняли у него жизнь.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке умер жираф по кличке Самсон. Питомец прожил 30 лет.