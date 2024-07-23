В Московском зоопарке скончался 30-летний жираф Самсон

Сотрудники Московского зоопарка в Telegram-канале сообщили о смерти 30-летнего жирафа Самсона, который не дожил до 31-го дня рождения всего две недели.

В зоосаде отметили, что 30 лет жизни для жирафа — это солидно. В природе парнокопытное млекопитающее этого вида живет от 10 до 15 лет, в условиях зоопарков — до 25 лет, поэтому Самсона можно считать долгожителем.

Жираф Самсон поселился в столичном зоопарке в 1994 году, его привезли из Северной столицы России. В Москве он сразу стал знаменитостью, а его имя — Самсон Гамлетович Ленинградов — привлекало внимание посетителей зоопарка.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что будут скучать по любимому жирафу и навсегда сохранят память о нем. Что стало причиной смерти Самсона, не уточняется.