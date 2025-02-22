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В Петербурге пятилетний мальчик умер из-за остановки сердца после еды

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик почувствовал себя плохо после ужина, а затем скончался в больнице, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел в квартире дома на улице Маршала Захарова. После приема пищи у ребенка начались рвотные позывы, судороги, он начал задыхаться и терять сознание. Родители вызвали скорую помощь, которая прибыла в течение пяти минут.

В 23:15 мальчика доставили в больницу в состоянии клинической смерти, а в 23:45 врачи констатировали смерть. Медики выявили у мальчика остановку сердца, синдром Стерджа–Вебера, врожденную глаукому и задержку психомоторного развития.

Ранее в Петербурге надышавшийся дезодорантом 14-летний подросток скончался, споткнувшись и ударившись подбородком, на глазах у друзей.