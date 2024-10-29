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В Петербурге пьяный мужчина заживо сжег незнакомца оберткой от колбасы

По данным следствия, 27 октября возле входа в подвал дома на Лиговском проспекте было обнаружено тело мужчины в обгоревшем состоянии. Возбуждено дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Следствие установило личность подозреваемого, который оказался 35-летним уроженцем Петрозаводска. Он, будучи пьяным, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины.

Как добавляет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», злоумышленник бросил в спящего мужчину горящий кусок полиэтилена — обертку от колбасы. В результате загорелась его одежда, а он сам получил смертельные ожоги. Мужчина сгорел на глазах у прохожих.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Его обнаружили в городе Бологое. Фигуранту предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.