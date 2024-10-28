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Неизвестный сгорел на глазах у прохожих в центре Снакт-Петербурга

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга на глазах у прохожих сгорел мужчина, его личность пока не установлена, сообщает «Фонтанка.ру» .

Инцидент произошел вечером 27 октября у входа в подвал дома № 53. О загоревшемся человеке правоохранителям сообщил местный житель. Когда пламя сбили, мужчина уже скончался.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Их «ждал» труп неизвестного, ноги и руки которого сильно обгорели. Тело направили в морг, по факту случившегося началась проверка.

Это уже второй подобный случай за месяц. Ранее человек сгорел в костре на Липовой аллее у метро «Старая деревня».